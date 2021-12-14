В Минске рассчитывают, что Евросоюз проявит ответственность в проблеме с мигрантами

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. МИД Белоруссии рассчитывает, что Европейский союз проявит ответственность по отношению к судьбам мигрантов и выполнит взятые на себя договоренности.

"Мы по-прежнему ожидаем, что Европейский союз вместо злорадства проявит ответственность, пройдет свою часть пути, будет выполнять взятые на себя договоренности в интересах решения проблем людей, что позволит части мигрантов воссоединиться в преддверии новогодних праздников со своими семьями, находящимися в странах ЕС", - прокомментировал пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз во вторник заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что европейская дипломатия одержала победу в миграционном кризисе.

По словам дипломата, прискорбно, что судьбы людей для ЕС - "лишь очередное воображаемое поле боя, проблемы беженцев, их гибель на границе, разделенные семьи, трудности бизнеса в зоне ЧП и транспортный коллапс особо не беспокоят такую европейскую дипломатию". "Зато речи про победу. По существу же Боррель занимается очковтирательством. Он снова умалчивает главное - за последнее десятилетие страны НАТО, в числе которых члены ЕС, во главе с США стали настоящей машиной по производству беженцев в мировом масштабе. И идут они разными маршрутами", - отмечается в комментарии.

Дипломат при этом отметил, что глава европейской дипломатии "ни словом не обмолвился, что в текущей ситуации именно Беларусь проявила добрую волю и гуманизм, содействует репатриации, разместила и накормила за свой счет порядка 2 тыс. человек, которых со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом". "Бравая европейская дипломатия при этом сделала все, чтобы усугубить проблему. А затем в своем стиле прислала делегацию, которая всего наобещала, но ничего не сделала, - отметил Глаз. - Так и "победили". Так что без этой самой доброй воли Минска еврочиновник вряд ли смог бы так рапортовать о своем единственном "достижении" за год".