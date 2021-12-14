Зеленский обсудил с премьер-министром Италии ситуацию с безопасностью вокруг Украины

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги и обсудил с ним ситуацию с безопасностью вокруг Украины и процесс урегулирования в Донбассе.

"Провел плодотворный разговор с Марио Драги. Обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию в Донбассе", - написал Зеленский во вторник в Twittter.

Украинский лидер также поблагодарил премьера Италии "за жесткую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

В пресс-службе итальянского премьера со своей стороны сообщили, что главной темой разговора стала обстановка вокруг Донбасса. "В центре обсуждения была ситуация на востоке Украины", - говорится в заявлении.