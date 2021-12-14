Псаки заявила, что не обсуждала приговор Тихановскому с представителями администрации США

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки сообщила во вторник, что не обсуждала приговор Сергею Тихановскому - супругу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - с другими представителями американской администрации.

"Я хотела бы просто подчеркнуть нашу глубокую обеспокоенность по поводу любого ограничения свободы слова, свободы выражения мнения, права на свободу слова для лидеров оппозиции", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать решение Гомельского областного суда, который приговорил Тихановского к 18 годам колонии.

"Я не обсуждала этот конкретный случай с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, я рада буду это сделать и предоставить вам более полный комментарий", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Приговоры белорусским оппозиционерам

Гомельский областной суд во вторник приговорил белорусского блогера Сергея Тихановского, являющегося супругом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за подготовку массовых беспорядков. Его соратникам Артему Сакову и Дмитрию Попову суд назначил по 16 лет лишения свободы, оппозиционному активисту Николаю Статкевичу - 14 лет колонии. Кроме того, решением суда обвиняемые Игорь Лосик и Владимир Цыганович приговорены к 15 годам лишения свободы каждый. Решение Гомельского областного суда может быть обжаловано в Верховном суде Белоруссии. Как сообщил журналистам представитель защиты Тихановского, приговор будет обжалован.

Сергею Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову были инкриминированы организация массовых беспорядков на территории Белоруссии в 2020 году, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, "направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов", воспрепятствование работе Центризбиркома. Кроме того, Тихановского, Сакова и Попова обвинили в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти. Николая Статкевича обвинили в организации массовых беспорядков. Действия обвиняемых Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни, а также организация массовых беспорядков.