Глава МИД Литвы продолжит работу на посту после решения премьера не принимать его отставку

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что продолжит свою работу на этом посту после того, как премьер-министр республики Игрида Шимоните выразила ему доверие.

"Мне кажется, что премьер правильно расставила акценты, что есть конкретные задачи, конкретные дела, которые следует сделать, есть четкое временное окно для выполнения этого. Очевидно, это сейчас самое важное", - приводит его слова в среду местное агентство BNS. "Я благодарен премьеру за доверие и просто иду делать дела, о которых мы договорились, что их следует сделать", - добавил глава МИД Литвы.

Во вторник председатель правления литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") Кястутис Шлюжас сообщил, что глава предприятия Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". Днем ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру заявление об отставке. 10 декабря заявление об отставке также подал Ландсбергис. Шимоните со своей стороны не исключила ухода всего правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений "Беларуськалия", однако позже заявила, что не приняла отставку главы МИД и Минтранса.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания Lietuvos gelezinkeliai сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть - девять составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.