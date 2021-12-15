НАТО считает "суверенным правом" Украины и Грузии возможность вступления в альянс

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс считает "суверенным правом" Украины и Грузии их возможность вступления в альянс, и Россия не должна влиять на этот процесс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Грузия и Украина имеют право как суверенные государства выбирать своих союзников. Россия не имеет права диктовать им этот выбор", - заявил он. Столтенберг пообещал, что НАТО продолжит оказывать Грузии и Украине политическую и практическую помощь.

По его словам, "НАТО продолжит проводить совместные учения с Грузией, оказывать поддержку на море, вести обмен информацией и поддерживать процесс реформ".

10 декабря МИД РФ призвал НАТО в интересах европейской безопасности официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО". Это решение НАТО противоречит обязательству лидеров всех государств - участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".