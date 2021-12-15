В Минске будут судить журналиста Ивулина за нарушение порядка на акциях протеста

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении журналиста Александра Ивулина, обвиняемого в нарушении общественного порядка во время несанкционированных акций после президентских выборов прошлого года, направлено в суд. Об этом сообщила в среду служба информации прокуратуры Минска.

"Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении Ивулина, работавшего журналистом спортивного издания, которому инкриминированы организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия", - отмечается в сообщении столичной прокуратуры, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

По данным следствия, Ивулин 23 августа и 27 сентября 2020 года вместе с другими людьми двигался по проезжей части проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске, что привело к сбою в работе общественного транспорта. В ведомстве добавили, что он также размещал на канале видеохостинга YouTube видеоролики побудительного характера, чтобы "создать негативную оценку действующей власти, дискредитировать политическое и социальное положение в стране".

Действия журналиста были квалифицированы в рамках статьи об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Журналист спортивного портала "Трибуна" Александр Ивулин был задержан в июне нынешнего года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в республике несколько месяцев проходили акции протеста несогласных с итогами президентской кампании.