Главу Госатомрегулирования уволили после жалоб на его противодействие проектам с США

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство уволило Григория Плачкова с должности главы Госатомрегулирования (Госинспекции ядерного регулирования Украины, ГИЯРУ). Об этом сообщил в среду представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Уволен <...> Плачков Григорий Иванович с должности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины", - написал Мельничук в Telegram-канале.

По его информации, временное исполнение обязанностей главы ГИЯРУ возложено на Олега Корикова - первого заместителя инспекции.

Глава ГИЯРУ уволен после обнародованной на прошлой неделе жалобы министра энергетики Германа Галущенко премьер-министру страны Денису Шмыгалю на то, что Госатомрегулирование препятствует совместным с США проектам в сфере атомной промышленности. Галущенко заявил, что ГИЯРУ отказывается сотрудничать с компанией-оператором АЭС "Энергоатом" по внедрению на Украине реакторов проекта AP-1000 компании Westinghouse, затягивает срок ввода в эксплуатацию нового хранилища для облученных топливных сборок, построенного американскими партнерами. Глава Минэнерго пожаловался также на затягивание ведомством выполнения инициатив по строительству новых энергоблоков и выступил с предложением признать работу руководителя регулятора неудовлетворительной.

Компании "Энергоатом" и Westinghouse 22 ноября подписали соглашение о сотрудничестве в рамках строительства двух энергоблоков на Хмельницкий АЭС. Глава "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что стоимость одного энергоблока составит около $5 млрд, срок строительства - около пяти лет. Ожидается, что финансирование проекта пойдет за счет кредита US Eximbank, а за основу возьмут американскую технологию ядерного реактора АР-1000. По словам Котина, у "Энергоатома" амбициозные планы - до 2040 года построить атомные мощности на 24 ГВт.