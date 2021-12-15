Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск Поклонскую

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск посла России в Кабо-Верде, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Об этом говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос издания "Украинские новости".

"Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", - говорится в ответе, опубликованном в среду.