Сенат Чехии выступил за ужесточение санкций ЕС против РФ в случае эскалации вокруг Украины

ПРАГА, 15 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии рекомендовал в среду правительству республики поддержать ужесточение санкций Евросоюза против России, если ухудшится ситуация вокруг Украины. Об этом сообщило Чешское телевидение.

За ужесточение санкций ЕС высказались 54 из 81 сенатора. Правительству республики рекомендовано поддержать меры в этом направлении, о которых может быть объявлено на ближайшем заседании Евросовета.

Как утверждают чешские сенаторы, Россия дестабилизирует ситуацию в Европе, отказываясь от взаимодействия с НАТО и не предоставляя информацию, запрашиваемую структурами ОБСЕ. Они полагают, что в этих условиях Чехия должна предпринимать усилия по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса.