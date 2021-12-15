США и европейские страны предложили открытое заседание СБ ООН по правам человека в КНДР

ООН, 15 декабря. /ТАСС/. США и ряд европейских стран призвали обсудить ситуацию с правами человека в КНДР на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Соответствующее совместное заявление Соединенных Штатов и Эстонии, Франции, Ирландии, Японии, Норвегии и Великобритании зачитала журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Настало время Совету Безопасности заняться этой проблемой, - сказала она по итогам обсуждения этой же темы, но в закрытом формате. - Мы рады, что Совбез обсудил этот важный вопрос сегодня, но считаем, что он достоин того, чтобы вынести его на открытые дискуссии. Серьезнейшие нарушения режимом прав человека, как и программа по созданию баллистического оружия, дестабилизируют международный мир и безопасность. Совет Безопасности должен сделать этот вопрос одним из своих приоритетов".

Как утверждает Томас-Гринфилд, в КНДР "более 100 тыс. человек находятся в лагерях для политзаключенных, где они сталкиваются с пытками, принудительным трудом, унижениями, казнями, голодом, сексуальным и гендерным насилием". Она также обвинила власти КНДР в похищении граждан иностранных государств за рубежом и ограничениях свободы слова внутри страны. По ее словам, Пхеньян также препятствует доставке в страну гуманитарной помощи.

Совет Безопасности ООН в среду обсудил в закрытом режиме ситуацию с правами человека в КНДР. Вопрос был поднят по инициативе западных стран. Встреча не предполагала принятия каких-либо общих итоговых документов Совбеза.