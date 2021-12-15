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Кризис на Украине
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Саммит "Восточного партнерства" призвал Россию к деэскалации на границе с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Участники саммита ЕС - "Восточное партнерство" призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС подготовил твердую и единую позицию по отношению к РФ в случае агрессии против Украины, которую обсудят завтра на саммите, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита ранее сообщил журналистам, что участники саммита "Восточного партнерства" предупредили РФ о "масштабных последствиях и высокой цене" любых военных действий против Украины. 

"Лидеры выразили полную солидарность с Украиной, и [главы государств] ЕС подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России", - утверждал он.

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Декларация саммита "Восточного партнерства" не содержит упоминаний о санкциях против РФ
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