Саммит "Восточного партнерства" призвал Россию к деэскалации на границе с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Участники саммита ЕС - "Восточное партнерство" призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС подготовил твердую и единую позицию по отношению к РФ в случае агрессии против Украины, которую обсудят завтра на саммите, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита ранее сообщил журналистам, что участники саммита "Восточного партнерства" предупредили РФ о "масштабных последствиях и высокой цене" любых военных действий против Украины.

"Лидеры выразили полную солидарность с Украиной, и [главы государств] ЕС подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России", - утверждал он.