Лидеры ЕС обсудят на саммите коронавирус, энергетический кризис ЕС, Украину и Белоруссию

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза проведут в четверг последний в этом году саммит ЕС, в центре внимания которого по традиции будет пандемия ковида, в том числе проблемы, связанные с вакцинацией и новыми штаммами коронавируса. Другой центральной темой саммита станет охвативший Европу энергетический кризис, который привел к росту цен на энергоресурсы на европейском рынке.

В повестку дня саммита включена также ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией, власти которой, по утверждению ЕС, нелегально переправляют людей на территорию сообщества.

Наконец, лидеры стран Евросоюза обсудят ситуацию на Украине, в том числе "возможную агрессию" со стороны России и потенциальную реакцию Брюсселя, сообщил журналистам накануне высокопоставленный представитель ЕС. Ожидается также, что главы государств и правительств примут политическое решение продлить на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

Проблемы пандемии

"Ковид в значительной степени останется в центре нашего внимания. Появление новых штаммов напоминает нам о том, что никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Более чем когда-либо вакцинация, включая получение третьей дозы, остается нашим лучшим инструментом в борьбе с пандемией. Мы должны приложить все усилия, чтобы преодолеть нерешительность в отношении вакцин и бороться с дезинформацией", - говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля в адрес лидеров 27 стран в преддверии саммита.

По словам Мишеля, участники саммита должны обсудить координацию мер в борьбе с коронавирусом, чтобы избежать односторонних действий. "Координация наших мер, основанных на наилучших имеющихся научных данных, имеет решающее значение, особенно для сохранения мобильности. Мы также обсудим вопросы глобального сотрудничества, в том числе то, как мы можем активизировать наши усилия и устранить пробелы в обмене вакцинами и их применении", - добавил он.

Энергетический кризис

Одной из главных тем встречи станет и энергетический кризис, охвативший в последние месяцы Европу. "Мы рассмотрим рост цен на энергоресурсы и его влияние на наших граждан и бизнес", - сообщил в связи с этим Шарль Мишель.

По его словам, на саммите, в частности, будет рассматриваться проблема реформирования системы торговли квотами на выбросы углекислого газа, резкий рост цен на которые стал одним из факторов энергетического кризиса в ЕС.

Лидеры ЕС также намерены обсудить представленный накануне в среду Еврокомиссией пакет предложений по повышению энергобезопасности Евросоюза. В частности, она предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года, чтобы упростить выход на рынок производителям "возобновляемых газов".

Кроме того, предложения Еврокомиссии включают рекомендации по поэтапному отказу от природного газа ради перехода на альтернативные и возобновляемые источники энергии, по повышению эффективности контроля стратегических запасов природного газа, пока этот отказ не произошел, по созданию в ЕС рынка "чистого и возобновляемого газа", в частности биогаза и водорода, а также меры по реновации жилого фонда ЕС с использованием энергосберегающих технологий для снижения затрат на отопление.

Ситуация вокруг Украины

Обстановка вокруг Украины также остается в центре внимания европейских лидеров. "Мы обсудим концентрацию военных сил России у границы с Украиной. Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и России придется заплатать высокую цену", - утверждал Мишель в своем письме лидерам ЕС.

Высокопоставленный представитель ЕС сообщил в свою очередь журналистам, что лидеры ЕС могут рассмотреть потенциальную реакцию сообщества на "возможную агрессию" в отношении Украины. При этом никаких конкретных решений на этот счет не ожидается.

В рамках обсуждения ситуации на Украине лидеры 27 стран примут политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации минских соглашений по украинскому урегулированию, сообщил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Мигранты и Белоруссия

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией, которую в Брюсселе называют "гибридной атакой Минска" на сообщество. "Мы также вернемся к обсуждению ситуации в Белоруссии и тому, как лучше противостоять гибридному нападению, запущенному белорусским режимом", - сообщил Мишель.

Как ожидается, саммит ЕС заявит о прогрессе в решении миграционного кризиса на границе с Белоруссией, но при этом продолжит угрожать новыми санкциями в отношении Минска.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек, среди которых мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Позже часть мигрантов разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания, сейчас там находятся около тысячи человек. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что на территории республики могут находиться от 2 до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.