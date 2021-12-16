Анонимный информатор за год до убийства Кеннеди предупреждал о покушении

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы США в ходе расследования убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди изучали сделанный за год до этого анонимный звонок в американское посольство в Австралии, в ходе которого некий мужчина утверждал, что "страны за железным занавесом" готовили покушение на американского лидера. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду Национальным архивом документы, посвященные данному делу.

Согласно одной из записок, составленных ЦРУ, звонок поступил 15 октября 1962 года. Мужчина утверждал, что является "польским водителем в советском посольстве в Канберре". Он заявил о том, что ему известно о "заговоре, в рамках которого планируется заплатить $100 тыс. за убийство президента Кеннеди". Звонивший сказал, что за этим заговором стоят "страны за железным занавесом", а также "коммунисты в Англии, Гонконге и, возможно, некоторых других странах", говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

В нем отмечается, что мужчина позвонил повторно через два дня после убийства Кеннеди и напомнил о том, что год назад он предупреждал, что "СССР пообещал $100 тыс. за убийство президента Кеннеди". При этом сотрудники американских спецслужб, подготовившие записку, отмечали, что их австралийские коллеги, с которыми они обсуждали этот инцидент, сочли звонившего сумасшедшим. "В любом случае они не смогли выявить ни одного сотрудника-поляка в советском посольстве. <...> Они отмечают, что советские учреждения в Австралии задействуют исключительно советских водителей, у них нет данных о том, чтобы у них были польские водители", - говорится в тексте.

"Имеющиеся свидетельства, вероятно, указывают на то, что звонивший был определенного рода сумасшедшим. Подтвердить этот вывод мы, однако, не можем", - констатируют сотрудники ЦРУ.

Публикация новых материалов

В среду Национальное управление архивов и документации США опубликовало на своем сайте очередную порцию засекреченных до этого материалов, касающихся расследования дела об убийстве Кеннеди. Речь идет о полутора тысячах документов. В их числе тысячи страниц различных записок, следственных отчетов и прочей документации, подготовленной ЦРУ, ФБР, Госдепом и Пентагоном. В большинстве из них фигурирует официально считающийся убийцей Кеннеди Ли Харви Освальд, есть также материалы, связанные с его супругой - уроженкой СССР Мариной Освальд.

Некоторые документы касаются Кубы, а также СССР, что свидетельствует о том, что американские спецслужбы изучали различные гипотезы о связи Москвы с этим убийством. В частности, приводятся дополнительные данные о состоявшейся незадолго до убийства Кеннеди поездке Освальда в Мексику и его контактах там с советскими и кубинскими дипломатами. По данным ЦРУ, помимо прочего, Освальд контактировал с советским консулом Валерием Костиковым, которого американские власти подозревали в работе на КГБ. Сам факт встречи Освальда с сотрудниками дипмиссии был давно известен историкам. Согласно публиковавшимся до этого документам, уже после гибели президента следователи пытались установить, хотел ли Освальд получить визы в Советский Союз и на Кубу с целью сразу же сбежать из страны после убийства Кеннеди.

Убийство Кеннеди

Джон Фицджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне (штат Массачусетс). В 1960 году в возрасте 43 лет он стал самым молодым избранным президентом США. В период пребывания Кеннеди в Белом доме в мире произошли Берлинский кризис, Карибский кризис, США предприняли попытку свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе, началась отправка войск в Южный Вьетнам.

22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) Джон Кеннеди был убит. Правительственная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что его совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию. Существует ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению выводы комиссии и представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских или советских спецслужб, однако ни одна из них не доказана.