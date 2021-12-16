Премьер Японии заявил, что не намерен посещать Пекин во время зимней Олимпиады

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не планирует посещать Пекин во время предстоящих в следующем году зимних Олимпийских игр. Об этом он заявил в четверг во время дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Сам я участвовать [в Олимпиаде] не планирую", - сказал он. При этом глава правительства добавил, что Япония примет окончательное решение по поводу участия официальных лиц в церемонии открытия Игр и других мероприятиях в надлежащее время с учетом своих национальных интересов.

Как ранее сообщала газета Yomiuri, Токио планирует не отправлять на Игры министров или высокопоставленных правительственных чиновников, чтобы поддержать США и другие страны, которые уже заявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Решение на этот счет будет озвучено до конца года. Вместе с тем, согласно предварительному плану, в Пекин поедет депутат верхней палаты парламента Сэйко Хасимото, которая была председателем оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в этом году.

В следующем году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и КНР. В связи с этим в Токио не хотят полностью отказываться от отправки делегации на Игры, чтобы не вызывать негативную реакцию китайской стороны. В то же время ряд членов правящей в Японии Либерально-демократической партии, включая главу политсовета Санаэ Такаити, открыто выступает за дипломатический бойкот Олимпиады.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и обещал принять контрмеры.