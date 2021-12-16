Зампред КПРФ Калашников вручил Ленинскую премию генсеку Компартии Вьетнама

ХАНОЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Высшая награда КПРФ - Ленинская премия - вручена генеральному секретарю Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгу. От имени ЦК КПРФ награду главе КПВ вручил в штаб-квартире вьетнамской Компартии заместитель председателя КПРФ, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщило в четверг Вьетнамское информационное агентство.

По словам Калашникова, присуждение Нгуен Фу Чонгу Ленинской премии свидетельствует об уважении и признании выдающегося вклада и неустанных усилий генсека ЦК КПВ по укреплению дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Россией. КПРФ всегда придает большое значение традиционной плодотворной дружбе с КПВ и желает дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя сторонами, что вносит вклад в продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и РФ, которое всесторонне развивается на благо народов двух стран, во имя мира и стабильности в регионе и во всем мире, отметил зампред КПРФ.

Генеральный секретарь ЦК КПВ в ответном слове поблагодарил за присужденную ему награду. Нгуен Фу Чонг отметил большую, искреннюю и эффективную помощь, которую народы бывшего Советского Союза и России оказывали и оказывают вьетнамскому народу. Он подтвердил, что вместе с КПРФ КПВ продолжит консолидировать и укреплять всестороннее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Российской Федерацией и дружественные отношения между народами двух стран.