СМИ: в Сомали боевики из "Аш-Шабаб" захватили город Элдире

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" захватили стратегически важный город Элдире в центральной части Сомали. Этот город расположен всего в 30 км от Дусамареба - административного центра полуавтономного штата Галмудуг, сообщил в четверг сомалийский новостной портал Hiiraan.

"Минувшей ночью правительственные силы оставили Элдире, и туда вошли боевики "Аш-Шабаб", - цитирует портал местного старейшину Нур Хусейна.

Перед атакой на Элдире террористы подвергли минометному обстрелу здание местного отделения полиции. Нападавшие захватили заложников и угрожают взять под контроль основное шоссе в регионе между Галкайо и Беледуэйне, отмечает портал со ссылкой на свидетельства очевидцев.

На днях повстанцы захватили город Матабан в том же штате, который, как и Элдире, более 10 лет властям удавалось защищать от нападений "Аш-Шабаб".

Активизация повстанцев, отмечет портал, наблюдается на фоне растущих противоречий между правительством Сомали и его союзниками из миротворческих сил Африканского союза, а также между политическими силами внутри самой страны из-за постоянно откладываемого проведения очередных президентских выборов.

"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают взрывы, нападения из засады. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками в результате боевых действий армии Сомали при содействии воинских контингентов из ряда африканских стран. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.