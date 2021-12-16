Власти Мали назвали два условия для визита Макрона

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Согласие властей Мали на прибытие в страну 20 декабря с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона зависит от выполнения Парижем двух условий. Об этом сообщил в четверг малийский новостной портал Abamako.

Во-первых, по его словам, Мали как суверенное государство не пойдет на обсуждение вопросов, связанных с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Во-вторых, Мали не позволит президенту Франции участвовать в решении вопроса о сроках проведения в стране президентских и парламентских выборов.

В Мали также были удивлены тем, что первое сообщение о намерении Макрона прибыть в эту африканскую страну появилось в СМИ, а не было передано по дипломатическим каналам. Abamako передает, что власти Мали до сих пор осуждают вопрос о том, согласиться или отказать Макрону во въезде в страну.

Между тем стали известны подробности готовящегося визита президента Франции. Одновременно с ним в Мали должны прибыть президент Ганы Нана Акуфо-Адда, который также занимает пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), и исполняющий обязанности президента Чада Махамат Идрисс Деби Итно. Макрон планирует провести рождественский ужин с французскими военными на базе в Гао на юго-востоке Мали, а также встретиться с президентом Мали переходного периода полковником Ассими Гоитой.

Ситуация в Мали

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали вице-президент Ассими Гоита был назначен главой государства на переходный период.

Экономическое сообщество стран Западной Африки уже дважды вводило санкции против ряда членов военного руководства и переходного правительства Мали за невыполнение, по его мнению, ранее согласованных шагов по восстановлению в стране гражданского правления. Последний пакет санкций был принят 7 ноября на саммите сообщества. Одновременно ЭКОВАС обратился с призывом к международным организациям, включая ООН и Евросоюз, поддержать его меры по давлению на власти Мали в целях быстрейшего восстановления в стране гражданских институтов правления.

12 декабря председатель комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Бру сообщил журналистам, что главы государств, входящих в это объединение, на саммите в Абудже договорились ввести новые санкции против Мали, если президентские выборы не будут организованы до конца февраля 2022 года.