Экс-помощника Макрона отпустили на свободу после допроса по охранным контрактам

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший помощник президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля и его супруга отпущены на свободу после допроса в рамках расследования о коррупции при заключении контрактов на предоставление услуг в сфере безопасности. Об этом сообщает в четверг Agence France-Presse .

В среду срок задержания Беналля был продлен относительно стандартных 48 часов. После допроса ни экс-помощнику главы государства, ни его супруге не были предъявлены обвинения. В то же время источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что "расследование дела продолжается".

Во вторник полиция задержала Беналля в связи с подозрением в коррупции при заключении контрактов на предоставление услуг в сфере безопасности. Один из двух контрактов, которые заинтересовали следователей, Беналля предположительно помог заключить организации экс-функционера партийного аппарата правящего движения "Республика на марше" Венсана Краза в июне 2018 года. Договор якобы предусматривал охранные услуги для главы холдинга УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) Искандера Махмудова. Беналля также предположительно выступил посредником при заключении контракта с российским предпринимателем Фархадом Ахмедовым.

Оба договора оцениваются суммарно более чем в €2 млн. Национальная финансовая прокуратура Франции расследует данные сделки на предмет коррупционной составляющей.

В ноябре Исправительный суд Парижа приговорил Беналля к трем годам лишения свободы (из них два условно) по ряду обвинений, выдвинутых после его участия в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года. Единственный год лишения свободы Беналля разрешили отбывать под домашним арестом с электронным браслетом.

Государственный скандал

Материалы любительской видеосъемки, попавшие в СМИ более трех лет назад, свидетельствуют о том, что в 2018 году Беналля избил на парижской площади Контрэскарп нескольких участников первомайской демонстрации. Будучи сотрудником президентской администрации и неофициально ведая охраной президента, он получил от полиции разрешение присутствовать в качестве наблюдателя за ее действиями 1 мая. Однако Беналля, одетый в бронежилет и защитный шлем, набросился на манифестантов. В дальнейшем он объяснил, что лишь "выполнял свой гражданский долг", помогая полиции защититься от атаковавших ее хулиганов.

Во время событий на площади на рукаве у Беналля была оранжевая повязка с надписью "полиция", носить которую он не имел права. Этот поступок вызвал крупный политический скандал во Франции, который длился несколько месяцев. Беналля первоначально был на две недели отстранен от выполнения своих функций в Елисейском дворце, а в августе 2018 года его уволили из администрации президента.