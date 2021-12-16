На Украине создали новый регулятор для интернета и мобильной связи

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи. Такое решение в четверг поддержали 296 депутатов при минимально необходимых 226.

Новый орган заменит действующую Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Как сообщило в четверг украинское агентство УНИАН, регулятор будет среди прочего заниматься вопросами "предотвращения пользования оборудованием мобильной связи", законность которого в стране не подтверждена.

Среди иных полномочий регулятора - определять населенные пункты без интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление соответствующих услуг, обеспечивать госконтроль за деятельностью операторов, провайдеров и поставщиков почтовых услуг и прочие.

НКРСИ была создана в августе 2011 года. Она являлась регулирующим органом в сфере телекоммуникации, пользования радиочастотным ресурсом на Украине в радиочастотах общего пользования.