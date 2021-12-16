Госдеп заявил, что США продолжают пересмотр политики в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящий момент продолжают обзор своей политики в отношении Кубы, в том числе в том, что касается возможности исключения этой страны из американского списка государств - спонсоров терроризма. Об этом заявил в четверг и. о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри на специальном телефонном брифинге, посвященном публикации ежегодного доклада американского внешнеполитического ведомства о борьбе с терроризмом в мире.

Один из журналистов обратил внимание на то, что Куба не фигурирует в разделе доклада, посвященном государствам, включенным Вашингтоном в список спонсоров терроризма. Там в настоящий момент перечислены КНДР, Иран и Сирия. При этом в документе подчеркивается, что этот раздел касается лишь периода за 2020 год и не несет информации о каких-либо изменениях в списке. Журналист в связи с этим, однако, попросил ведущего брифинга уточнить, считает ли вашингтонская администрация до сих пор, что Куба должна фигурировать в списке государств - спонсоров терроризма.

"По этому поводу я могу сказать, что политика по Кубе и наличию ее в списке, о котором вы говорите, находятся в процессе обзора", - проинформировал Годфри.

Отвечая на вопрос о сроках завершения этого обзора, чиновник отметил: "Боюсь, что у меня нет ничего, чем бы я мог поделиться в отношении ожидаемых сроков окончания этого обзора". "Он продолжается. И президент [США Джо] Байден заявил, что он остается приверженным политике, которая продвигает демократические устремления людей", - пояснил он.

Отношения США с Кубой

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В 1982 году Куба была включена в американский список государств - спонсоров терроризма. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из указанного перечня.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма.

Новая администрация демократа Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы и намерена придерживаться своего собственного курса.