Сирийские силы ПВО уничтожили выпущенные по аэропорту Дамаска ракеты F-16 ВВС Израиля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Дежурные силы ПВО Сирии уничтожили из комплексов "Панцирь-С" семь ракет из восьми, выпущенных истребителями F-16ВВС Израиля по району международного аэропорта в Дамаске. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"16 декабря с 01:51 до 01:59 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск", - сказал он.

По словам контр-адмирала, "дежурными силами ПВО САР из комплексов российского производства "Панцирь-С" уничтожено семь ракет".

Он также отметил, что в результате авиаудара был поврежден склад материального имущества и погиб один человек.