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Помощник госсекретаря США Донфрид проинформировала коллег в НАТО о переговорах в Москве

Помощник госсекретаря США Донфрид проинформировала коллег в НАТО о переговорах в Москве - Белый дом.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Саммит ЕС объявил о готовности ввести новые санкции против Белоруссии
Главы государств и правительств 27 стран ЕС потребовали обеспечить доступ гуманитарным организациям в республику для помощи мигрантам
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