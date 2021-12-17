Помощник госсекретаря США Донфрид проинформировала коллег в НАТО о переговорах в Москве

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Саммит ЕС объявил о готовности ввести новые санкции против Белоруссии

Главы государств и правительств 27 стран ЕС потребовали обеспечить доступ гуманитарным организациям в республику для помощи мигрантам

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