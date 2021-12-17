США и "Бухарестская девятка" ждут от России шагов по деэскалации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг провел телефонный разговор с представителями стран "Бухарестской девятки", все участники данных консультаций заявили, что ожидают от РФ мер по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"<...> Салливан говорил сегодня с советниками по национальной безопасности, главами МИД и другими должностными лицами стран "Бухарестской девятки" - наших союзников на восточном фланге НАТО", - говорится в документе. По словам Хорн, помощник американского лидера "рассказал о недавнем взаимодействии с российскими должностными лицами и проконсультировался с коллегами по вопросам, представляющим важность с точки зрения транснациональной безопасности".

"И Салливан, и его коллеги подчеркнули необходимость того, чтобы Россия незамедлительно сделала шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной", - добавила Хорн. По ее словам, помощник президента США подтвердил настрой американской стороны на "продолжение тесной координации" с союзниками по НАТО. "Все участники [консультаций] выразили поддержку суверенитету Украины и ее территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - утверждала Хорн. В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.