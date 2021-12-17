Госдеп подтвердил освобождение похищенных в октябре в Гаити иностранных миссионеров

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил сообщения об освобождении остававшихся в плену у вооруженных банд Гаити христианских миссионеров из США и Канады, которые были похищены в октябре. Соответствующее заявление американское внешнеполитическое ведомство опубликовало в четверг.

"Мы приветствуем новость о том, что сегодня освобождены оставшиеся 12 человек, в том числе 11 американцев, которые были похищены 16 октября", - отмечается в документе.

Ранее в четверг об освобождении миссионеров местными жителями в северной части Гаити сообщили СМИ.

В октябре газета The New York Times информировала о похищении злоумышленниками в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, 17 христианских миссионеров и членов их семей, среди которых были 16 граждан США и один канадец. По сведениям издания, миссионеры находились в автобусе, направлявшемся в аэропорт. Часть из них должна была отправиться из воздушной гавани в другую часть Гаити. Позднее пять из них были освобождены.