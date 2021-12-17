СМИ: более 100 конгрессменов США призвали к отмене некоторых ограничений в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Более 100 членов Палаты представителей Конгресса от Демократической партии призвали президента Джо Байдена отменить ряд действующих в отношении Кубы ограничений, чтобы оказать содействие этой стране в решении ее гуманитарных и экономических проблем. Конгрессмены, как сообщила в четверг вечером газета The Hill, направили письмо президенту, в котором высказались за отмену некоторых ограничений, затрудняющих или препятствующих отправке на Кубу медикаментов и осуществлению на остров денежных переводов.

Эти меры, как указали в своем послании американские законодатели, помогли бы в решении определенных проблем Кубы, переживающей, по их мнению, "наиболее острый экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории". Действующие в отношении Кубы американские санкции, говорится в письме, с которым ознакомилась газета, "технически позволяют" оказание гуманитарной помощи этой стране, но те, кто готов ее предоставить, опасаются невольно нарушить американские законы, поэтому воздерживаются от таких действий. Конгрессмены, в частности, призвали к отмене ограничений на осуществление денежных переводов семьями мигрантов и поездки на Кубу для поддержания или восстановления семейных связей.

"Мы полагаем, что помимо этих немедленных шагов политика сотрудничества с Кубой отвечает интересам США и кубинского народа, - цитирует газета письмо американских законодателей. - Она должна привести к осуществлению более комплексных усилий по углублению сотрудничества и нормализации [отношений с Кубой], включая возобновление дипломатического взаимодействия на высоком уровне, в том числе и через пополнение штата посольств каждой страны".

Инициаторами обращения к президенту выступили, по сведениям издания, Джеймс Макговерн (от штата Массачусетс) и Барбара Ли (от штата Калифорния).

Отношения США с Кубой

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В 1982 году Куба была включена в американский список государств - спонсоров терроризма. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из указанного перечня.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма.

Администрация демократа Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы и будет придерживаться своего курса.