Белорусского блогера Пальчиса приговорили к 13 годам колонии за нарушение правопорядка

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Белорусский блогер Эдуард Пальчис, обвиненный в организации действий, направленных на грубое нарушение общественного порядка во время президентской кампании 2020 года, и других правонарушениях, приговорен в пятницу к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, соответствующее решение принял Минский городской суд.

Процесс по делу Пальчиса проходил в закрытом режиме. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке в Верховном суде страны.

Ранее Следственный комитет Белоруссии проинформировал, что Пальчиса также обвиняют в умышленных действиях, направленных на возбуждение вражды и розни, и в призывах к действиям с целью подрыва национальной безопасности. Следствие утверждает, что преступная деятельность Пальчиса началась еще в 2016 году и осуществлялась вплоть до его задержания в сентябре 2020-го. Ранее суд Партизанского района Минска признал публикации в телеграм-канале блогера экстремистскими материалами.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.