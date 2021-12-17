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Президент Монголии назвал отношения с Россией образцовыми

Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что у стран нет никаких разногласий, нет территориальных претензий
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что отношения России и Монголии можно назвать образцовыми.

"Отношения между Россией и Монголией можно назвать примером отношений между странами-соседями. На сегодняшний момент у нас нет никаких разногласий, нет территориальных претензий", - отметил он в пятницу в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Накануне в Москве прошли переговоры между президентом Монголии и президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, энергетической и культурно-образовательной областях.

Теги
РоссияМонголияУхнаагийн Хурэлсух
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