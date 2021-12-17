Депутат Рады сообщил, что Медведчука хотели подставить, обвинив в неявке в суд

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин сообщил, что глава политсовета этой партии Виктор Медведчук был проинформирован о переносе назначенного на пятницу рассмотрения его дела, однако суд все равно открыл заседание. Таким образом, оппозиционера пытались обвинить в уклонении от явки в суд, полагает парламентарий.

"Еще месяц назад Киевский апелляционный суд назначил на сегодня на 11:30 (по местному времени, 12:30 мск - здесь и далее прим. ТАСС) рассмотрение апелляции на домашний арест Медведчука. Сегодня в 09:00 (10:00 мск) секретарь суда проинформировал адвокатов Медведчука о переносе дела и о том, что приезжать Медведчуку в суд не нужно. Однако ни письменного сообщения о переносе рассмотрения дела, ни повестки о вызове на другую дату Медведчуку не передали. Зная подлость и цинизм нынешней украинской власти, лживость ее представителей, Медведчук все же поехал в суд. А там - и судьи, и прокуроры, и процесс полным ходом", - написал Кузьмин в своем телеграм-канале, приложив соответствующую фотографию из зала заседаний.

По его мнению, Медведчука таким способом пытались подставить. "Если бы [глава политсовета ОПЗЖ] не приехал, то был бы обвинен в срыве заседания и уклонении от явки в суд, а прокурор потребовал бы его ареста", - уверен депутат.