Медведчук заверил, что никогда не сбежит с Украины

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в пятницу заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование.

"Я отсюда - с Украины - никуда, никогда и ни от кого бежать не буду", - заверил он.

По мнению политика, желание покинуть страну может возникнуть у его оппонентов. "Быстрее убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю, и то, что я делаю. Я уверен, я этого добьюсь", - подчеркнул он.