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Медведчук заверил, что никогда не сбежит с Украины

По мнению политика, желание покинуть страну может возникнуть у его оппонентов
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в пятницу заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование.

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"Я отсюда - с Украины - никуда, никогда и ни от кого бежать не буду", - заверил он.

По мнению политика, желание покинуть страну может возникнуть у его оппонентов. "Быстрее убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю, и то, что я делаю. Я уверен, я этого добьюсь", - подчеркнул он.

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