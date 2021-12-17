Песков: Россия сожалеет о затруднениях в работе российских СМИ в Белоруссии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. РФ сожалеет о том, что у российских СМИ на территории Белоруссии регулярно возникают трудности в работе. Москва неоднократно доводила свои сожаления до сведения минских коллег, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Я не знаю, это надо спросить, наверное, у наших белорусских коллег. Не у нас все-таки. Они знают, что мы весьма и весьма сожалеем в связи с ситуацией с "Комсомольской правдой", с другими нашими коллегами, и мы эти наши сожаления неоднократно доводили до сведения наших друзей в Минске", - подчеркнул он.

В начале октября издание "Комсомольская правда в Беларуси" сообщило о задержании в Минске своего корреспондента Геннадия Можейко, после чего "Комсомольская правда" сообщила о закрытии своего представительства в Минске. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действия белорусской стороны "идут в нарушение принципа свободы СМИ".