США подтвердили Украине, что не будут принимать решения по ней без ее участия

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время посещения Киева подтвердила, что Соединенные Штаты не будут принимать решения и вести дискуссии о будущем Украины без ее участия. Об этом заявила в пятницу на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Донфрид подтвердила приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также позицию президента [США Джо Байдена], что никакие решения или дискуссии насчет Украины не будут приниматься без нее", - сказала Портер.

Портер добавила, что во время последующего визита в Москву Донфрид "подчеркнула серьезные последствия в случае агрессии России против Украины". Представитель США, продолжила Портер, затем посетила Брюссель, где провела встречи с союзниками США по НАТО и также подтвердила им, что США "не будут предпринимать каких-либо решений, затрагивающих их безопасность, без них".

В пятницу были распространены проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Данные проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности российской стороны незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию в переговорах на эту тему будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.

