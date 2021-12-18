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Глава Минфина ФРГ заявил, что запуск "Северного потока - 2" не связан с политикой

Кристиан Линднер сказал, что Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Германии делают ставку на дипломатическое решение конфликта вокруг Украины, а не на эскалацию, в том числе посредством поставок вооружений Киеву. С таким заявлением выступил министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

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"Мы должны не допустить эскалации. Поэтому я ставлю на дипломатию", - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли Берлину удовлетворить просьбу Киева о поставках оружия. По словам Линднера, "общеевропейский ответ должен заключаться в том, чтобы не допустить нарушения территориальной целостности Украины". "При этом мы неизменно заинтересованы в кооперации [c Россией]", - заметил глава Минфина.

Линднер выступил против использования Западом проекта "Северный поток - 2" в качестве средства давления на Россию. "В настоящий момент речь здесь идет не о политическом, но о правовом вопросе. Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству. Эта проверка еще не завершена, результат неясен", - заявил министр.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свете украинского кризиса многие политики на Западе призвали не вводить в эксплуатацию трубопровод "Северный поток - 2". Российская сторона неоднократно подчеркивала, что это коммерческий проект, который реализуется совместно с европейскими партнерами. Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

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