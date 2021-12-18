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Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном разблокирование урегулирования в Донбассе

Андрей Ермак отметил, что ценит "постоянное и эффективное взаимодействие" Украины и США

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном тему Донбасса и шаги по "деэскалации ситуации вокруг Украины". Об этом Ермак написал в Twitter в субботу.

"В рамках постоянного диалога провел очередной телефонный разговор с Джейком Салливаном. Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования [в Донбассе]", - написал он.

Ермак добавил, что ценит "постоянное и эффективное взаимодействие" Украины и США.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части документа.

Теги
УкраинаСШАСалливан, Джейк
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