Экс-президента Армении Саргсяна переизбрали председателем Республиканской партии

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Третий президент Армении Серж Саргсян в субботу на 17-м съезде Республиканской партии (РПА) переизбран председателем этой политической организации. Съезд РПА транслировали в режиме реального времени местные порталы.

Как сообщил глава счетной комиссии РПА Георгий Габриелян, "523 делегата проголосовали за переизбрание Сержа Саргсяна председателем Республиканской партии, 2 - против".

Серж Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год. После принятия новой конституции, в апреле 2018 года Саргсян был избран премьер-министром страны, однако через несколько дней ушел в отставку из-за массовых уличных протестов.