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Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства Украины "преследуемыми" в РФ

Документ предусматривает, что для предоставления гражданства некоторым категориям иностранцев будет достаточно подать заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий порядок предоставления гражданства Украины россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева. Об этом в субботу сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте.

"Подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц <...>", - говорится в сообщении.

Верховная рада приняла документ 14 декабря. "Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора (таковым Украина считает Россию - прим. ТАСС) или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", - уточнили в администрации Зеленского.

Документ предусматривает, что для предоставления гражданства Украины некоторым категориям иностранцев будет достаточно подать заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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