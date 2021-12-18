МИД Молдавии считает недружественным приезд посла РФ на инаугурацию главы Приднестровья

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии назвало "недружественной акцией" приезд посла России в Кишиневе Олега Васнецова на инаугурацию президента непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского.

"Так называемые президентские выборы в приднестровском регионе являются нелегитимными и противоречат конституционным основам Молдавии. Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция", - говорится в распространенном в субботу заявлении МИД. По мнению ведомства, присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые "могут быть использованы в пропагандистских целях", не привносит положительного вклада в урегулирование приднестровского конфликта или в развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении".

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун на своей странице в Facebook предложил объявить Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации Красносельского. Однако в пресс-службе президента страны ТАСС заявили, что это личное мнение чиновника, а не официальная позиция ведомства.

Красносельский был переизбран 12 декабря, его инаугурация прошла 17 декабря. В этом году правительство Молдавии призвало другие государства отказаться от направления наблюдателей на выборы в Приднестровье и воздерживаться от заявлений и контактов с Тирасполем. В Кишиневе пояснили, что будут рассматривать подобные действия "как вызов суверенитету и территориальной целостности" Молдавии.

После этого во въезде в республику отказали российскому политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду, первому заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову, ряду других общественных деятелей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные шаги не останутся без реакции со стороны российских властей. Она выразила надежду, что Молдавия откажется от недружественных шагов по отношению к российским общественным деятелям.