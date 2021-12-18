Алиев назвал несправедливым распределение помощи ЕС между Азербайджаном и Арменией

БАКУ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает несправедливым распределение Европейским союзом (ЕС) финансовой помощи Баку и Еревану.

"Уточню один вопрос - объем пакета, который будет предоставлен Европейской комиссией Армении, составляет $2,6 млрд, а Азербайджану, как вы отметили, - $140 млн. То есть, разница почти в 20 раз. Это справедливо? Нет. Соответствует ли это реальным потребностям обеих стран? Нет. Если даже отставить в сторону чудовищные разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях, то с учетом численности населения обеих стран можно увидеть, что разница составляет более чем пять раз - население Азербайджана 10 млн, а Армении - 2 млн", - сказал Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore. Текст интервью был опубликован в субботу государственным информационным агентством АзерТАдж.

По словам президента Азербайджана, масштаб разрушений в Карабахе и прилегающих районах сопоставим с территорией Ливана. "В то же время, по нашим подсчетам, там заложено около 1 млн мин. Процесс разминирования обходится чрезвычайно дорого и занимает очень много времени. В Армении никаких разрушений нет. Эта страна не была оккупирована, она сама являлась оккупантом. Даже физически экономика Армении не сможет освоить данный пакет гигантского объема. Так что это очень удивительно, и после объявления данного пакета, визита председателя[Европейского совета Шарля] Мишеля летом нынешнего года в Азербайджан мы постоянно обсуждаем эту тему. Мы хотим, чтобы подход основывался на единых стандартах. Мы хотим справедливости и, конечно, желаем, чтобы Азербайджану были предоставлены средства на тех же условиях и в том же объеме", - подчеркнул Алиев.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.