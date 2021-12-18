Додон призвал власти Молдавии возобновить диалог с руководством Приднестровья

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики отказаться от деструктивной позиции в отношении Приднестровья и возобновить диалог с его руководством. С такими словами он выступил в ходе прошедшего в субботу брифинга, комментируя заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, которое назвало "недружественной акцией" участие посла России Олега Васнецова в инаугурации президента непризнанной республики Вадима Красносельского.

"Люди, выступающие с деструктивными декларациями о Приднестровье, не могут называться государственными деятелями. Мы должны уважать выбор наших граждан, даже если они живут в Приднестровье. А с лидером, которого они избрали, нужно вести диалог. Есть много проблем, которые нужно решать, которые нужно обсуждать. Поэтому эта риторика власти является деструктивной и не приведет к ощутимым результатам в решении приднестровской проблемы", - сказал Додон.

Ранее МИД назвал "недружественной акцией" приезд посла России на инаугурацию лидера Тирасполя. А председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить Васнецова персоной нон грата, однако в пресс-службе президента ТАСС заявили, что это личное мнение чиновника, а не официальная позиция ведомства.

В этом году правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на прошедшие 12 декабря выборы в непризнанном Приднестровье, а также воздерживаться от заявлений и контактов с Тирасполем, освещения выборов в медиапространстве. Власти пояснили, что такие действия будут рассматриваться "как вызов суверенитету и территориальной целостности" Молдавии.

После этого во въезде в республику отказали российскому политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду, первому заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову, ряду других общественных деятелей России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные шаги не останутся без реакции со стороны российских властей. Она выразила надежду, что Молдавия откажется от недружественных шагов по отношению к российским общественным деятелям.