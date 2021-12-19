Спецпредставитель премьера Британии по Brexit покинул пост из-за разногласий с Джонсоном

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост оставил свою должность в связи с разногласиями с руководителем правительства по вопросам ужесточения коронавирусных ограничений в стране. Как говорится в обнародованном в субботу вечером письме теперь уже бывшего чиновника на имя главы кабмина, публикации в СМИ о его грядущей отставке вынудили прояснить ситуацию для общественности.

"Я руководил процессом нашего выхода из состава Европейского союза 2,5 года - с того момента, как вы стали премьер-министром. На протяжении этих лет мы вернули свободу и независимость Великобритании как стране и начали процесс выстраивания новых отношений с Евросоюзом. Это долгосрочная задача. Вот почему мы договорились ранее в этом месяце, что я передам полномочия в январе, чтобы уже другие занимались нашими отношениями с ЕС. Разочаровывает, что план действий стал достоянием общественности сегодня вечером. В этих обстоятельствах я считаю правильным незамедлительно покинуть свой пост", - отмечается в заявлении Фроста, распространенном канцелярией Джонсона.

Спецпредставитель также дал понять, что причиной его отставки стало несогласие с внутриполитическими приоритетами правительства. "Нам нужно научиться жить с ковидом, и я знаю, что вы желаете того же. Вы приняли смелое решение в июле, когда пошли против значительного числа оппонентов и снова открыли страну. К сожалению, оказалось, что это решение можно изменить", - указал он. Кроме того, Фрост в письме выразил надежду на то, что экономическая политика властей будет направлена на снижение регулирующей роли государства и уменьшение уровня налогообложения.

Ранее газета The Mail on Sunday сообщила, что Фрост решил подать в отставку, поскольку он, как и многие другие видные члены правящей Консервативной партии, остался недоволен инициативой правительства о введении требования демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Во время голосования в парламенте по антиковидным мерам 14 декабря около 100 депутатов-консерваторов не поддержали предложение премьера, которое в конечном счете было одобрено благодаря оппозиционной Лейбористской партии.

Кроме того, как подчеркнуло издание, Фрост был раздосадован тем, что правительство Джонсона в условиях пандемии пошло на повышение налога на социальное страхование, тем самым нарушив предвыборные обещания. Еще одной причиной отставки эмиссара стало несогласие с премьер-министром по вопросу достижения углеродной нейтральности. Согласно The Mail on Sunday, Фрост считает слишком высокими финансовые издержки форсированного перехода на зеленую экономику. Отмечается, что спецпредставитель подал заявление об отставке неделю назад, но по просьбе Джонсона сперва согласился доработать до конца года.

Архитектор Brexit

Фрост занимал должность представителя премьер-министра по Brexit и международной политике с момента ее создания 29 января. Ранее он являлся главным переговорщиком от Великобритании по теме ее выхода из Евросоюза. Этот пост был ликвидирован после окончательного осуществления Brexit в ночь на 1 января 2021 года. В последние месяцы в статусе представителя Джонсона по Brexit и международной политике Фрост участвовал в переговорах с ЕС об имплементации положений протокола по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества.

Из-за многочисленных бюрократических сложностей, которые оказались не предусмотрены подписанным документом, поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения. Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства его положениями со стороны лиц, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр Ольстера Арлин Фостер в июне была вынуждена подать в отставку.

Политические последствия

Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, многие влиятельные депутаты от Консервативной партии с сожалением восприняли информацию об уходе Фроста, который имел репутацию сильного и неуступчивого переговорщика. По сведениям издания, наиболее вероятными кандидатами на вакантное место являются парламентарии Стив Бейкер, Дэвид Джонс и Крис Хитон-Харрис. Бейкер, комментируя подобные публикации, заявил, что не собирается менять Фроста, поскольку разделяет его недовольство Джонсоном.

The Mail on Sunday подчеркивает, что отставка Фроста может иметь большие политические последствия для премьера, позиции которого ослабевают в последние недели на фоне сообщений в СМИ о якобы имевших место систематических нарушениях антиковидных мер сотрудниками его канцелярии в первые волны пандемии коронавируса. Разгоревшийся скандал уже обернулся поражением Консервативной партии на дополнительных выборах в парламент в избирательном округе Северный Шропшир на западе Англии, где тори неизменно побеждали на протяжении почти 200 лет.

Согласно последнему исследованию социологического института YouGov, рейтинг Джонсона в декабре опустился до рекордно низких показателей за все время его пребывания во главе правительства с 2019 года: деятельность премьера теперь одобряют лишь 24% респондентов, в то время как у 66% жителей королевства сформировалось негативное мнение о нем (остальные не определились со своим отношением).