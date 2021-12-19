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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран начал проверку камер МАГАТЭ для установки на объекте в Кередже

По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, камеры установят на объекте в течение нескольких дней

ТЕГЕРАН, 19 декабря. /ТАСС/. Иранские эксперты начали проверку видеокамер Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые должны быть установлены на объекте по сбору центрифуг в Кередже. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"С сегодняшнего дня начинается процесс технической проверки камер перед установкой в Кередже", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам представителя ОАЭИ, "камеры будут установлены на объекте в течение нескольких дней".

Во вторник Тегеран и МАГАТЭ достигли соглашения, в рамках которого иранская сторона разрешила заменить видеокамеры на объекте по сборке центрифуг в Кередже. По информации агентства Tasnim, решение было принято после того, как Тегеран завершил основную часть расследования после диверсии на объекте в июне, а также получил разрешение для иранских экспертов проверить новые видеокамеры.

Иранская сторона неоднократно призывала МАГАТЭ выступить с осуждением диверсий в отношении атомной инфраструктуры в исламской республике, включая попытку саботажа на объекте ОАЭИ в Кередже в июне. Однако, как заявил глава организации Мохаммад Эслами после переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, агентство не будет осуждать диверсию, поскольку занимается только техническими вопросами и избегает политизации.

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