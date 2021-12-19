Участники встречи ОИС в Исламабаде призвали сообща урегулировать афганский кризис

ИСЛАМАБАД, 19 декабря. /ТАСС/. Участники состоявшейся в Исламабаде 17-й внеочередной сессии глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Афганистану в воскресенье создали гуманитарный фонд помощи этой стране и призвали международное сообщество к единым и скоординированным действиям в урегулировании афганского кризиса.

Выступая на встрече, генсек ОИС Хусейн Ибрахим Таха заявил, что все мусульманские страны призывают к защите суверенитета, единства и территориальной целостности Афганистана. "ОИС всегда занимала твердую позицию в поддержку входящих в организацию стран, - сказал он. - ОИС и весь мусульманский мир выступают в защиту суверенитета, единства и территориальной целостности Афганистана". По словам генсека ОИС, роль организации в доставке гуманитарной помощи Афганистану сейчас более важна, чем когда-либо прежде, поскольку пандемия обострила существующие проблемы в этом государстве.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил на сессии, что экономические трудности могут усилить гуманитарный кризис в Афганистане и привести к дальнейшей нестабильности, влияющей на региональный и международный мир. "Народ Афганистана слишком долго страдал и столкнулся с годами нестабильности. Встреча ОИС выразила солидарность с афганским народом и обратила внимание международного сообщества на необходимость немедленных действий, чтобы положить конец ухудшающейся ситуации в Афганистане", - подчеркнул он. С этой целью, сказал Фейсал бен Фархан Аль Сауд, Саудовская Аравия предоставит $1 млрд на оказание гуманитарной помощи Кабулу.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил на сессии, что гуманитарный кризис в Афганистане станет крупнейшим в мире, если международное сообщество не начнет действовать прямо сейчас. "Если мир не будет действовать и не окажет помощь Афганистану, в этой стране произойдет крупнейший антропогенный кризис, который разворачивается перед нами уже в настоящее время", - подчеркнул он. По словам премьер-министра, "страны ОИС должны оказать помощь Афганистану исходя из своего религиозного долга перед ним".

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши представил на встрече ОИС стратегию из шести пунктов, которая предусматривает неотложные меры международного сообщества для обеспечения продовольственной безопасности и экономического возрождения Афганистана.

В исламабадской встрече ОИС участвовали министры иностранных дел и высокопоставленные представители МИД 57 стран - членов этой организации, представители ООН, международных финансовых институтов, региональных организаций, а также спецпредставители России, США, Китая и других стран. Афганистан на конференции представлял глава МИД в сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном афганском правительстве Амир Хан Моттаки.