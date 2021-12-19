В Гонконге при рекордно низкой явке прошли выборы депутатов Законодательного совета

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах в Законодательный совет Гонконга завершилось в воскресенье вечером в этом специальном административном районе Китая. Выборы прошли в спокойной обстановке, без инцидентов, при рекордно низкой явке избирателей.

Окончательные данные по явке еще не получены. Однако за час до закрытия избирательных участков в территориальных округах она составила 29,28%, что является минимальным показателем за все время. По официальной информации избиркома, к тому моменту проголосовали свыше 1,3 млн из 4,47 млн зарегистрированных избирателей.

По свидетельству корреспондента ТАСС, побывавшего на нескольких участках, выборы проходили вяло: очередей и скоплений людей не наблюдалось. Повышению явки не способствовало беспрецедентное решение властей сделать в этот день бесплатным весь общественный транспорт. Многие горожане воспользовались этим для путешествий и поездок в личных целях. Что касается избирательных участков, то они обычно находятся здесь в пешей доступности от жителей большинства районов.

"У меня нет особого интереса к нынешним "патриотичным" выборам. Ведь в них участвуют только лояльные властям кандидаты без представителей продемократической оппозиции", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник ресторана Эдвард Чан. Он также выразил разочарование тем, что число депутатских мест, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах, сократили с 35 до 20.

Нынешний выборы прошли в новом формате. В 2021 году по инициативе Пекина была реформирована избирательная система в этом специальном административном районе Китая. Это нацелено на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты" и реализацию нового закона о защите национальной безопасности. Фактически это означает, что в парламенте региона отныне не будет места для оппозиции, которая прежде нередко препятствовала нормальной работе законодательного органа, срывала заседания и пыталась блокировать принятие ряда важных законопроектов.

Изначально выборы должны были состояться в сентябре 2020 года и пройти по старой схеме. Однако они были отложены из-за пандемии, а за это время избирательная система была реформирована, чтобы закрыть лазейки для проникновения антикитайских элементов в систему управления этого автономного района. Это вызвало критику продемократической оппозиции, которая после массовых антиправительственных протестов второй половины 2019 года строила планы взять свыше половины мест в составе парламента и поставить под свой контроль его работу.

Только патриоты

Теперь до выборов разрешено допускать только патриотично настроенных кандидатов, лояльных властям. Проверять их квалификацию уполномочена специальная комиссия в составе семи человек, которую возглавил бывший главный силовик Гонконга Джон Ли, занимающий сейчас второй по значимости пост (главного секретаря) в местной администрации. Однако отсеивать нежелательных кандидатов на деле не пришлось: сторонники оппозиционных партий сами не пожелали регистрироваться и проходить проверки на соответствие закону о национальной безопасности, который предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключения за такие преступления, как сговор с внешними силами и подрыв власти. Так, из 154 претендентов комиссия отстранила лишь одного кандидата, но по другим причинам.

Распределение мест

В соответствии с избирательной реформой состав Законодательного совета Гонконга будет расширен с 70 до 90 человек. При этом там останется всего 20 мест (ранее было 35) для депутатов, избираемых путем прямого всенародного голосования в территориальных округах. Именно за эти места ранее разгоралась основная борьба с участием оппозиции.

При этом сразу 40 мандатов теперь впервые уполномочена распределять коллегия выборщиков - орган, который избирает главу гонконгской администрации. Еще 30 членов законодательного органа будут выдвигаться голосованием от отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Реформирование избирательной системы Гонконга позволит Пекину значительно усилить контроль за политической ситуацией в этом специальном административном районе и подавить здесь влияние оппозиции, которое прежде было весьма значительным. После принятия закона о защите национальной безопасности летом 2020 года некоторые радикальные оппозиционеры уехали за рубеж, другие прекратили антиправительственную деятельность или стали фигурантами уголовных дел.

Ожидается, что результаты голосования будут объявлены в понедельник утром. Первое заседание законодательного органа нового созыва намечено на 12 января.