Глава МИД Британии будет отвечать за переговоры с ЕС после отставки представителя премьера

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс будет отвечать за переговоры с ЕС по североирландскому протоколу после неожиданной отставки спецпредставителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвида Фроста. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье вечером премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Министр иностранных дел станет главным переговорщиком с ЕС по североирландскому протоколу после ухода лорда Фроста. Министерские полномочия в вопросах отношений Соединенного Королевства с Европейским союзом переходят к Лиз Трасс с этого момента", - сказано в документе.

В нем также говорится, что в связи с тем, что связи с ЕС переходят в ведение МИД королевства из ведения секретариата кабмина, должность замглавы МИД по делам Европы займет парламентарий Крис Хитон-Харрис. Венди Мортон, с февраля 2020 года курировавшая отношения Великобритании со странами Америки и Европы, включая РФ, в должности замминистра, покинет свой пост.

На своей странице в Twitter Трасс написала, что рада принять возложенную на нее ответственность. Британские обозреватели отмечают, что новое назначение усиливает позиции главы Форин оффиса, которая уже давно является самым популярным министром в консервативном правительстве Джонсона. Рейтинг самого премьера при этом упал на фоне череды громких скандалов.

Фрост, руководивший процессом выхода Великобритании из ЕС последние два с половиной года, объявил об отставке в субботу. В своем заявлении он дал понять, что причиной этого решения стало несогласие с внутриполитическими приоритетами правительства. В последние месяцы в статусе представителя Джонсона по Brexit и международной политике Фрост участвовал в переговорах с ЕС об имплементации положений протокола по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества.

Из-за многочисленных бюрократических сложностей, которые оказались не предусмотрены подписанным документом, поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения. Британские эксперты опасаются, что возникшие трудности могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе.