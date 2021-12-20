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Хосе Антонио Каст признал поражение на выборах президента Чили

Политик отметил, что поговорил с Габриэлем Боричем и поздравил его с победой
Политик Хосе Антонио Каст AP Photo/Esteban Felix
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Политик Хосе Антонио Каст
© AP Photo/Esteban Felix

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Ульконсертивный политик Хосе Антонио Каст в воскресенье поздравил своего соперника Габриэля Борича, представляющего левую коалицию "Одобряю достоинство", с победой на выборах президента Чили.

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"Я только что поговорил с Габриэлем Боричем и поздравил его с большой победой. С этого дня он избранный президент Чили и заслуживает нашего полного уважения и конструктивного сотрудничества", - написал он в Twitter.

В воскресенье в Чили прошел второй тур выборов президента. По данным, которые опубликовала Избирательная служба республики в воскресенье по итогам подсчета голосов с 68,78% участков, за Борича пока проголосовали 55,18% избирателей, за Каста - 44,82%.

35-летний Борич станет самым молодым президентом в истории Чили. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы платного высшего образования. Борич выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов, переход к бесплатному образованию и реформу правоохранительных органов.

После первого тура выборов, который прошел 21 ноября, поддержку Касту выразила правящая правоцентристская коалиция "Чили, вперед!", кандидат которой занял на выборах четвертое место. Крупнейшие оппозиционные левые и центристские партии призвали голосовать за Борича.

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