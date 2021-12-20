Земан заявил, что рост цен на свет и газ в ЕС вызван планом Еврокомиссии Green Deal

ПРАГА, 20 декабря. /ТАСС/. Рост цент на электричество и газ в странах Евросоюза вызван планом экологического развития сообщества Green Deal ("Зелёная сделка"), реализуемым Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, которое транслировалось в воскресенье телеканалом CNN Prima NEWS.

"Убежден, что [происходящий] энергетический кризис, который проявляется в повышении на 30-70% цен на электричество и газ, в первую очередь, вызван [Green Deal], - подчеркнул Земан. - Нам помогла бы [в ситуации с ростом цен на энергию] политическая отвага, которой, к сожалению, нет ни у старого [кабмина премьера Андрея Бабиша], ни у нового правительства [премьера Петра Фиалы, пришедшего к власти 18 декабря], а именно высвободится из Green Deal - [предрешенной ЕК для стран ЕС] зеленой участи".

Проект Green Deal предусматривает проведение в сообществе радикальных реформ в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально зелеными и углеродно-нейтральными. Согласно предварительным расчетам, он обойдется странам ЕС примерно в три триллиона евро.

Чехии, по словам ее лидера, необходимо заботиться о реализации национальных интересов и выйти из проекта Green Deal. Земан напомнил, что является сторонником развития атомной энергетики. Он выразил сожаление, что кабмин экс-премьера Бабиша затормозил реализацию планов объявления тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (юго-восток республики) и расширения АЭС "Темелин" (Южная Чехия).