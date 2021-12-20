Власти Китая рассказали, что гарантировало развитие демократии в Гонконге

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Политический принцип "Одна страна - две системы" обеспечивает гармоничное сосуществование материкового Китая и Гонконга как неотделимых частей единого государства и выступает в качестве гарантии развития демократии в этом специальном административном районе. Такое утверждение приводится в докладе, опубликованном в понедельник пресс-канцелярией Госсовета КНР.

"Необходимо обеспечить неизменность политической линии в соответствии с принципом "Одна страна - две системы", - подчеркивается в нем. - Это основополагающая гарантия для развития демократии в Гонконге".

Согласно документу, это "лучшая система, позволяющая обеспечить долгосрочное процветание Гонконга". В докладе уточняется, что Коммунистическая партия Китая будет твердо соблюдать данный принцип, поддерживать политическую стабильность.

Китайское правительство регулярно публикует доклады о ключевых социально-экономических проблемах в стране и за рубежом. Эти официальные документы - так называемые синие и белые книги - позволяют общественности получить довольно ясное представление о приоритетах в развитии КНР.

Ранее в понедельник пресс-служба администрации Гонконга сообщила, что глава этой администрации Кэрри Лам отправляется в Пекин, чтобы предоставить годовой отчет центральному правительству КНР о ситуации в этом специальном административном районе.

"Глава администрации Кэрри Лам с 20 по 23 декабря посетит Пекин, чтобы проинформировать руководителей государства о текущей социально-экономической и политической ситуации в Гонконге", - говорится в сообщении.