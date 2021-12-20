Проправительственные кандидаты победили на выборах в Законодательный совет Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 декабря. /ТАСС/. Проправительственные кандидаты убедительно лидировали на проходивших в воскресенье выборах в Законодательный совет Гонконга. Они, согласно опубликованным в понедельник данным центризбиркома, получили все места, которые распределялись путем прямого голосования в десяти территориальных округах.

Именно за эти 20 мандатов шла основная борьба. Они в итоге отойдут представителям пропекинской партии "Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга" (DAB) и политическим ветеранам, лояльным центральным властям. В числе последних - 71-летняя Регина Ип, которая много лет занимала различные посты в администрации, была законодателем, а ныне возглавляет консервативную Новую народную партию.

Так называемые умеренные кандидаты не смогли пробиться на выборах в территориальных округах. Что касается других мест, то сразу 40 мандатов впервые распределяла коллегия выборщиков - орган, который избирает главу гонконгской администрации. В частности, в этой категории не смогли пробиться два видных кандидата европейского происхождения, имеющие китайское гражданство: бывший госслужащий Майкл Роуз и известный здесь бизнес-магнат Алан Земан, управляющий популярным барным кварталом.

Еще 30 членов законодательного органа выдвигались голосованием от отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Нынешние выборы стали первыми после реформирования местной избирательной системы в соответствии с принципом "Гонконгом управляют патриоты". Теперь до участия в них разрешено допускать только "патриотично настроенных" кандидатов, которые лояльны властям и не представляют угрозы для национальной безопасности. Проверять их квалификацию уполномочена специальная комиссия.

Голосование прошло в спокойной обстановке, без нарушений, но при рекордно низкой явке 30,2% и впервые без участия кандидатов от продемократической оппозиции. В соответствии с избирательной реформой состав Законодательного совета расширен с 70 до 90 человек. Первое заседание законодательного органа седьмого созыва намечено на 12 января. Процедура принесения присяги для депутатов планируется на 3 января.