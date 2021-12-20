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Зеленский: президенты Польши и Литвы поддержали стремление Киева в ЕС и НАТО

Стороны подписали совместную декларацию, которая "фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией"

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа в рамках саммита лидеров "Люблинского треугольника" подписали совместную декларацию, которая "фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией". Об этом сообщил глава украинского государства.

"Доказательством единства стало подписание итоговой нашей сегодняшней декларации. <...> Совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией", - сказал Зеленский на брифинге после саммита, который прошел в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.

Теги
УкраинаЛитваПольшаДуда, АнджейЗеленский, Владимир АлександровичНауседа, Гитанас
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