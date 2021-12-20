Британия и США вместе с союзниками отметили "эрозию демократии" после выборов в Гонконге

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США выразили обеспокоенность ситуацией с демократией и положением прав человека в Гонконге после того, как в этом специальном административном районе КНР прошли выборы в Законодательный совет (региональный парламент). Соответствующее совместное заявление пяти стран опубликовал в понедельник МИД Соединенного Королевства.

"Мы, министры иностранных дел Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании и госсекретарь США, обращая внимание на исход выборов в Законодательный совет Гонконга, выражаем нашу серьезную озабоченность эрозией демократических элементов в избирательной системе специального административного района. Действия, которые подрывают свободу, высокую степень автономии и права Гонконга противоречат нашему общему желанию видеть преуспевающий Гонконг", - сказано в нем. В сообщении также отмечается, что в результате ранее принятых законодательных изменений "была уничтожена реальная политическая оппозиция". Кроме того, в заявлении содержится призыв к властям КНР "действовать в соответствии с международными обязательствами относительно уважения прав и фундаментальных свобод в Гонконге", которые гарантированы Объединенной китайско-британской совместной декларацией.

"У нас продолжает вызывать серьезную обеспокоенность то, какое отрицательное влияние в целом оказывает закон о защите национальной безопасности и ужесточение ограничений свободы слова и собраний, которые ощущаются гражданским обществом. Неправительственные организации, профсоюзы и организации по защите прав человека, которые не поддерживают правительственную повестку дня, были вынуждены распуститься или покинуть [Гонконг], [при этом] свобода СМИ ограничивается", - отмечается в заявлении.

На прошедших выборах в Законодательный совет Гонконга, согласно опубликованным в понедельник данным Центризбиркома, все места достались проправительственным кандидатам. Нынешние выборы стали первыми после реформирования местной избирательной системы в соответствии с принципом "Гонконгом управляют патриоты". Теперь до участия в них разрешено допускать только "патриотично настроенных" кандидатов, которые лояльны властям и не представляют угрозы для национальной безопасности. Проверять их квалификацию уполномочена специальная комиссия.

Голосование прошло в спокойной обстановке, без нарушений, но при рекордно низкой явке 30,2% и впервые без участия кандидатов от продемократической оппозиции. В соответствии с избирательной реформой состав Законодательного совета расширен с 70 до 90 человек. Первое заседание законодательного органа седьмого созыва намечено на 12 января. Процедура принесения присяги для депутатов планируется на 3 января.