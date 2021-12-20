Моди сообщил, что обсудил с Путиным развитие сотрудничества, включая поставки удобрений

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил развитие индийско-российского сотрудничества, в том числе по поставкам удобрений.

"Поговорил со своим другом президентом Путиным в продолжение наших переговоров во время его недавнего визита в Индию", - отметил Моди в понедельник на своей странице в Twitter. "Мы договорились дальше укреплять индийско-российское сотрудничество, включая поставки удобрений", - сообщил индийский премьер. По его словам, во время разговора также были обсуждены вопросы международной повестки.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Моди в телефонном разговоре в понедельник выразили настрой на дальнейшее развитие особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Российский лидер "тепло поблагодарил Нарендру Моди за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита на высшем уровне в Нью-Дели 6 декабря".

В Кремле уточнили, что лидеры также продолжили обмен мнениями по проблематике международной стабильности и безопасности, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, президент России и премьер-министр Индии поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками и условились активизировать двусторонние контакты на различных направлениях.

В совместном заявлении Моди и Путина по итогам визита российского президента в Нью-Дели 6 декабря отмечалось, что стороны приветствовали подписание соглашения о намерениях между индийскими предприятиями государственного сектора и российской ПАО "Фосагро" в отношении поставок в Индию удобрений в 2021 и 2022 годах. Оба лидера поручили ответственным должностным лицам продолжить обсуждение соглашения о долгосрочных поставках удобрений и условиях расценок, как и стремиться к его заключению.

Как сообщили ТАСС в "Фосагро", в прошлом году компания поставила в Индию почти 1 млн т. удобрений. Индию в компании назвали одним из ключевых рынков. В 2018 году компания подписала с крупнейшим импортером минеральных удобрений в Индии Indian Potash Limited и РФПИ соглашение о сотрудничестве.